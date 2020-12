Calciomercato Inter, Perisic flop: ora può partire | Marotta corre ai ripari

L’Inter non è affatto convinta delle prestazioni di Ivan Perisic. Dopo la partita di ieri i nerazzurri potrebbe tornare con forza sul mercato di gennaio: i dettagli

Il futuro di Ivan Perisic con la maglia dell’Inter resta in forte dubbio. Già a gennaio il croato potrebbe trovare una nuova destinazione, con Marotta pronto a investire per un esterno di piede mancino per completare la rosa. Il laterale che ha alzato la Champions League con il Bayern Monaco sarà offerto da intermediari a diverse big europee. Attenzione alla posizione di Manchester United e Borussia Dortmund che potrebbero pensarci nelle prossime settimane.

Calciomercato Inter, Perisic al passo d’addio: ecco le ultime

Il futuro di Ivan Perisic potrebbe presto essere lontano dall’Inter. Il croato non ha convinto ieri contro il Cagliari ed è stato sostituito a fine primo tempo. I nerazzurri potrebbero cercare un nuovo laterale di piede mancino in sua sostituzione, occhio ai profili di Marcos Alonso e Emerson Palmieri. Il contratto del calciatore è in scadenza a giugno 2022 e il suo valore attuale si attesta sui 15 milioni di euro. Vedremo se l’Inter riuscirà a completare il colpo in uscita e trovare un’acquirente interessato.