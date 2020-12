Calciomercato Milan, Pioli spinge l’acquisto | Opportunità da cogliere

Il Milan è in cerca del colpo giusto sul calciomercato per puntellare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Il tecnico ne ha parlato dopo la partita contro il Parma

Il Milan non è riuscito ad andare oltre il 2-2 contro il Parma. I rossoneri hanno subito l’infortunio a Gabbia in avvio e tornano con forza sempre maggiore i rumors su un’eventuale arrivo in difesa. Stefano Pioli ha parlato anche di calciomercato ai microfoni di ‘SkySport’ dopo il pareggio di questa sera. Ecco le sue dichiarazioni: “Mercato? Non credo sia facile migliorare la squadra a gennaio. Abbiamo dei valori importanti, ma se ci sarà qualcosa in più da inserire in rosa, con caratteristiche diverse da quelle che abbiamo, credo saremo pronti per farlo“.

Calciomercato Milan, Pioli lancia l’innesto: cosa serve

E’ vero che l’allenatore non si è sbilanciato particolarmente sul profilo che potrebbe arrivare, ma è chiaro quanto serva un innesto di livello in difesa per puntare allo scudetto. In particolare, fin da quest’estate, la società è andata in cerca di un difensore centrale di grande fisicità che possa disimpegnarsi all’occorrenza anche da terzino destro. Come vi abbiamo riportato alcuni minuti fa, sono diversi i profili sulla scrivania di Maldini, ma l’identikit ormai sembra tracciato. Le qualità tecniche, in ogni caso, andranno bilanciate con le esigenze economiche del club.