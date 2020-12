Calciomercato Milan, Gabbia KO: urge colpo in difesa! Tutti i nomi

Il Milan ha tutta l’intenzione di recitare il ruolo della protagonista sul calciomercato e in Serie A. L’infortunio a Matteo Gabbia accelera i piani rossoneri

Il Milan sta giocando questa sera contro il Parma nel posticipo di Serie A. I rossoneri sono stati costretti a un cambio praticamente immediato nella sfida contro i gialloblù. Matteo Gabbia, infatti, è uscito al 5′ di gioco dopo un duro contrasto con Cornelius. Per lui si parla di un problema al ginocchio sinistro che sarà valutato nei prossimi giorni, ma la coperta in difesa appare sempre più corta per Stefano Pioli. Il tecnico, orfano anche di Kjaer, ha fatto entrare Kalulu.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Milan-Parma, subito tegola per Pioli: cambio dopo cinque minuti

Calciomercato Milan, Gabbia out: Maldini accelera per il colpo in difesa

L’ennesimo KO in difesa costringe la dirigenza ad accelerare per centrare almeno un colpo di livello in difesa. Mohamed Simakan è uno dei primi nomi in lista: il talento dello Strasburgo piace per età e duttilità, dato che può disimpegnarsi anche da terzino. Ozan Kabak resta comunque nel mirino del Milan: il suo prezzo potrebbe essere in calo, a causa dei risultati dello Schalke 04.

Occhio anche a Daniele Rugani che a breve rientrerà dall’infortunio. Il centrale potrebbe lasciare il Rennes, dove è in prestito dalla Juventus, e potrebbe costituire un’interessante alternativa per il Milan. Va considerato anche Nikola Milenkovic, dopo i rumors estivi, ma i costi dell’operazione restano alti. Molto difficile per gennaio. Piace anche Matteo Lovato del Verona, ma il suo prezzo ora si è alzato: si parla di 20 milioni di euro.