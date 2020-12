Milan-Parma, subito tegola per Pioli: cambio dopo cinque minuti

Non inizia bene Milan-Parma per i rossoneri: Pioli costretto a giocarsi il primo cambio dopo appena cinque minuti di gioco

Milan-Parma non inizia nel migliore dei modi per i rossoneri: dopo appena cinque minuti di gioco Stefano Pioli è stato costretto a giocarsi il primo cambio. Infortunio per Gabbia che ha lasciato il campo dolorante: al suo posto è entrato Kalulu, già titolare nella gara di Europa League. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Per il Milan nuova emergenza difensiva dove già la coperta per il tecnico è corta con l’infortunio di Kjaer e Musacchio e Duarte che non rientrano nei piani dell’allenatore. Un problema che arriva in un periodo dove il campionato giocherà ogni tre giorni: dopo stasera, prima della pausa natalizia sono tre gli impegni in programma a partire dal prossimo contro la Lazio.

La prima diagnosi per Gabbia è un trauma contusivo distorsivo al ginocchio sinistro: nei prossimi giorni il difensore si sottoporrà agli accertamenti.