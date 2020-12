Gomez rompe con Gasperini: l’argentino può lasciare l’Atalanta a gennaio. Milan e Inter alla finestra per il ‘Papu’

Rapporti sempre più tesi all’Atalanta tra Alejandro Gomez e Gian Piero Gasperini. Il ‘Pupu’ è rimasto fuori dai titolari oggi nel match contro la Fiorentina e con il tecnico ci sarebbe una rottura molto forte. La frattura con Gasperini potrebbe portare il fantasista argentino lontano da Bergamo già nella finestra di gennaio.

Calciomercato, Gomez via dall’Atalanta: Milan e Inter ci provano

Gomez potrebbe restare comunque in Serie A, con Milan e Inter che possono pensare ad un possibile assalto al 32enne trequartista nella finestra di gennaio. I rossoneri avrebbero bisogno di un sostituto in caso di partenza anticipata di Calhanoglu, lontano al momento dal rinnovo di contratto in scadenza il prossimo giugno. I cugini nerazzurri sono alle prese invece con il caso Eriksen, anche oggi contro il Cagliari deludente e destinato a cambiare maglia alla riapertura del mercato. Occhio quindi pure al sodalizio di Suning, con Gomez che potrebbe fare al caso di Conte per il reparto offensivo. Milan e Inter alla finestra per il ‘Papu’ che ha una valutazione di 8-10 milioni di euro.