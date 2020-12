Calciomercato Juventus, dalla Spagna | 70 milioni subito

Calciomercato Juventus, arriva un offerta pazzesca per un fuoriclasse bianconero: 70 milioni per la cessione a gennaio

Dopo il brillante passaggio del turno in Champions League, la Juventus può concentrarsi sul campionato. Urge la rimonta sul lanciatissimo Milan in testa alla classifica, i bianconeri affrontano il rush finale del 2020 per riportarsi vicini alla vetta. Ma i rumours di mercato tengono banco attorno alla squadra di Pirlo e dalla Spagna giungono voci di una clamorosa offerta in vista del mercato di gennaio per uno dei fuoriclasse dei campioni d’Italia.

Secondo ‘TodoFichajes’, infatti, il Tottenham sarebbe intenzionato a mettere subito sul piatto ben 70 milioni di euro per Paulo Dybala. Mourinho cerca rinforzi per la lotta al titolo e chiede uno sforzo importante alla dirigenza degli ‘Spurs’. Dybala appare lontano dal rinnovo con la Juventus ed è molto ambito in Premier League, la ‘Joya’ inoltre in questo avvio di stagione non riesce a incidere nei destini bianconeri. Alla luce di tutto questo e del contratto in scadenza nel 2022, una offerta del genere potrebbe effettivamente far vacillare la dirigenza piemontese e originare un affare clamoroso.