Roma, provino decisivo per Pellegrini in vista di Bologna: le ultime di CM.IT

Lorenzo Pellegrini punta il ritorno in campo contro il Bologna dopo l’infortunio alla caviglia: oggi il provino

La Roma torna a concentrarsi completamente sul campionato dopo il ko indolore contro il CSKA Sofia. Fonseca ha lasciato a riposo tutti i big, neanche convocati per la trasferta in Bulgaria che ha messo in luce diversi giovani come Milanese che è andato anche in gol, Bamba, Tripi e Boer. A casa sono rimasti i vari, Dzeko, Mkhitaryan, Spinazzola e ovviamente anche Lorenzo Pellegrini. Il numero 7 giallorosso era anche indisponibile, alle prese con un problema alla caviglia destra, ricordo dell’intervento piuttosto duro di Obiang in Roma-Sassuolo di domenica scorsa che gli ha procurato un trauma contusivo-distorsivo. Episodio che ha anche scatenato le proteste giallorosse per il mancato rosso.

“Dovrebbe essere pronto per il Bologna”, ha detto Fonseca mercoledì. Per Pellegrini non si tratta di niente di grave, ma – secondo quanto raccolto da Calciomercato.it – oggi effettuerà un provino per valutare lo stato della caviglia e decidere sulla sua disponibilità in vista di domenica al ‘Dall’Ara’ di Bologna.