CSKA Sofia-Roma, Milanese: “Vi svelo cosa mi ha detto Fonseca”

Molto felice Tommaso Milanese, centrocampista classe ’02 della Roma, per il gol segnato contro il CSKA Sofia in Europa League

Tommaso Milanese ha segnato l’unico gol della Roma contro il CSKA Sofia nella sconfitta per 3-1. Il giovane centrocampista giallorosso, classe ’02, si è detto molto contento ai microfoni di ‘Sky Sport‘: “Sono molto contento e soddisfatto. Mi dispiace per il risultato, ma per me è stata una serata indimenticabile“. Prosegue poi sul ruolo: “Gioco dove mi dice il mister. Io nasco come trequartista-seconda punta, cerco di dare il mio meglio”.

Milanese si è poi soffermato su Fonseca: “Mi ha detto le stesse cose delle altre volte: ‘gioca come sai’. I compagni mi hanno detto che ho le qualità per prendere in mano il match. Mi hanno tranquillizzato“. Insomma, la sconfitta -ininfluente ai fini della qualificazione- non ha danneggiato l’umore del giovane centrocampista.