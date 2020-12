Paul Pogba alla Juventus è più di un’idea dopo le parole di Raiola ed ora da Manchester United dicono sì allo scambio con Ronaldo: i dettagli

Paul Pogba al centro del mercato e non poteva essere altrimenti. Le parole di Mino Raiola hanno scoperchiato un pentolone che ribolliva da mesi: il centrocampista francese vuole andare via dal Manchester United e farlo il prima possibile. Un’idea che si scontra però con il difficile periodo economico che sta vivendo il mondo del calcio, e non solo. Trovare un club capace di accontentare il Manchester United non è semplice (valutazione intorno ai 55 milioni di euro). Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

La Juventus resta molto vigile sul 27enne e non è un segreto che al calciatore piacerebbe tornare a Torino. Il problema è far quadrare i conti e per riuscirci è ipotizzabile uno scambio: si è parlato di Dybala ma secondo l”Indipendent’, l’argentino non sarebbe convinto della destinazione e lo stesso United non sarebbe particolarmente interessato alla Joya.

Calciomercato Juventus, scambio Pogba-Ronaldo: l’ipotesi

Cosa diversa, riferisce lo stesso quotidiano britannico, per Cristiano Ronaldo. Il ritorno ai ‘Red Devils’ di CR7 stuzzica il vicepresidente Ed Woodward, così come uno scambio Pogba-Ronaldo non dispiacerebbe alla Juventus che potrebbe far respirare un po’ il bilancio. Al momento nessuna trattativa in corso, soltanto un suggestione che potrebbe accontentare tutti: se si tramuterà in un’idea più concreta lo dirà soltanto il tempo.