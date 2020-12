Milan, infortunio Ibrahimovic: le ultime verso il Parma

Si attendono novità per Zlatan Ibrahimovic. Domani sarà chiaro se il giocatore potrà essere a disposizione contro il Parma

Come raccontato nei giorni scorsi, il recupero di Zlatan Ibrahimovic procede nella direzione giusta. L’attaccante svedese ha messo nel mirino la sfida di domenica sera contro il Parma. Il via libera definitivo, però, non è ancora arrivato: il calciatore anche oggi ha lavorato a Milanello così come hanno fatto i compagni che non hanno preso parte alla trasferta di Praga. Domani sarà la giornata chiave per capire se Stefano Pioli potrà contare sul suo uomo simbolo.

Senza Ibrahimovic, il Milan è riuscito a vincere ugualmente e nel club non c’è alcuna intenzione di voler forzare visto il fitto calendario.

Si attendono dunque novità dal centro sportivo dei rossoneri sia per l’ex Galaxay che per Ismael Bennacer. L’algerino ha saltato gli ultimi due match di campionato per alcuni guai muscolari e contro il Parma vuole assolutamente esserci.