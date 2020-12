Zlatan Ibrahimovic pronto al rientro in campo dopo l’assenza per l’infortunio contro il Napoli: gli aggiornamenti sull’attaccante del Milan

Non ci sarà, con ogni probabilità, nell’ultima sfida di Europa League contro lo Sparta Praga, vista la qualificazione già ottenuta, ma per Zlatan Ibrahimovic il momento del ritorno in campo è ormai arrivato. Per l’attaccante del Milan il recupero procede spedito e senza intoppi e quasi certamente il suo rientro sul terreno di gioca avverrà già contro il Parma. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Gli ultimi controlli effettuati hanno dato esito positivo. Si aspetta solo il ritorno in gruppo per il via libera definitivo per il match di campionato, in programma domenica sera, contro la squadra di Liverani. Dopo aver saltato tre match, Ibrahimovic è pronto dunque a riprendersi la scena.

Corrono verso il recupero anche Rafael Leao e Ismael Bennacer, che il Milan si augura di avere contro il Parma. Le buone notizie riguardano soprattutto il portoghese, che oggi si è rivisto sul campo di Milanello.