Le ultime di calciomercato mettono in evidenza il nome di Rudiger, con l’addio al Chelsea sempre più vicino. Juventus e Milan potrebbero fare un pensierino all’ex Roma

Indiscrezioni rilanciano il nome di Rudiger in vista dell’ormai imminente apertura del calciomercato di gennaio. Del resto il difensore tedesco è ai margini del Chelsea di Frank Lampard, solo 4 le presenza complessive fino a questo punto della stagione per appena 292′. In Inghilterra e non solo danno quindi per certa la sua partenza nella finestra invernale, coi londinesi che potrebbero finalmente aprire al prestito con diritto di riscatto a giugno.

Calciomercato Juventus e Milan, possibile duello per Rudiger

Il 27enne con un passato nella Roma, ai massimi livelli fu una ‘scoperta’ dell’allora Ds Sabatini, rappresenta quindi una più che interessante ‘occasione’ di mercato. Nello specifico per due big della nostra Serie A, ovvero Juventus e Milan. Come noto, entrambe sono alla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato. I bianconeri per via dei tanti infortuni, i rossoneri perché manca una vera e propria alternativa a Kjaer (ora anche infortunato). Il Chelsea potrebbe volere sui 18 milioni di euro per Rudiger, ma appunto acconsentire alla sua cessione in prestito più opzione.