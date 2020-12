Calciomercato, Pirlo in bilico | Si dimette e torna alla Juventus

Scenario clamoroso in ottica calciomercato Juventus. La posizione di Pirlo resta in bilico: si pensa al ritorno in bianconero

La larga vittoria contro il Barcellona ha permesso di conquistare il primo posto del girone di Champions League e potrebbe rappresentare la svolta nella stagione della Juventus. I nove volte campioni d’Italia in carica, adesso, potranno concentrarsi sul campionato. Nonostante i bianconeri siano ancora imbattuti, infatti, occupano soltanto la terza posizione a 6 lunghezze dal Milan capolista. Troppi i pareggi degli uomini di Pirlo, finito spesso nel mirino della critica per la sua inesperienza e le prestazioni della squadra, alle prese con il cambio di modulo rispetto a quanto avveniva da anni con Allegri prima e Sarri poi. A fine stagione si tireranno le somme e si deciderà se andare avanti insieme, ma intanto spunta un’ipotesi clamorosa.

Calciomercato Juventus, erede Pirlo: una vecchia conoscenza bianconera

La bomba arriva dalla Spagna. Secondo il portale ‘Diario Gol’, infatti, nonostante il passaggio del turno in Champions che gli è valso la conferma del presidente Perez, il tecnico Zinedine Zidane starebbe meditando di rassegnare le dimissioni. Il francese sarebbe stanco delle troppe critiche cui viene esposto dal club e per le mancate promesse sul calciomercato. Difficile che possa prendere da subito il posto di Deschamps come Ct della Francia, due restano le opzioni: andare al Paris Saint-Germain, dove però non è benvisto da parte della tifoseria, oppure tornare alla Juve: come vi avevamo anticipato, Zidane è pronto a dire sì al patron Agnelli.