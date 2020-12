Paulo Dybala non riesce a sbloccarsi e a fare la differenza. Nuove indiscrezioni su un futuro lontano da Torino del numero dieci

Continua il momento difficile di Paulo Dybala alla Juventus. Il numero dieci ha deluso anche sabato nel derby contro il Torino, non riuscendo mai ad essere incisivo e pericoloso negli ultimi sedici metri avversari. La ‘Joya’ non ha sfruttato l’occasione concessagli da Pirlo, che si era affidato all’argentino per supplire alla pesante assenza per squalifica di Morata. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Juventus: Inter, Tottenham e Real Madrid alla finestra per Dybala

Dybala stenta a ritrovare la migliore condizione e fatica ad inserirsi nello scacchiere di Pirlo. Inoltre il rinnovo di contratto sembra ancora lontano, con l’incontro tra il suo entourage e la dirigenza della ‘Vecchia Signora’ che è stato posticipato all’inizio del prossimo anno. Al classe ’93 di Laguna Larga non mancherebbero le offerte e dalla Spagna arrivano conferme su un possibile ‘tradimento’ del giocatore con il trasferimento all’Inter. Stando a ‘Fichajes.com’, Marotta e Conte premerebbero per l’arrivo in nerazzurro dell’argentino in caso di addio alla Juventus. Una destinazione che certamente farebbe infuriare i tifosi bianconeri. Oltre ai nerazzurri, comunque, Dybala resterebbe nei radar anche del Tottenham in Premier League e del Real Madrid in Spagna, con i ‘Blancos’ che potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Isco, fuori dai piani di Zidane.