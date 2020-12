Potrebbero presto riallacciarsi i rapporti di mercato tra Inter e Barcellona visto l’interesse dei nerazzurri per il terzino sinistro Junior Firpo

Missione esterno sinistro per la dirigenza dell’Inter che spera di regalare ad Antonio Conte il rinforzo giusto già a gennaio. Dalla Spagna torna prepotentemente in auge il nome di Junior Firpo, terzino mancino del Barcellona che prima con Valverde e poi con Koeman non è riuscito a ritagliarsi il proprio spazio. Il tecnico olandese gli ha preferito addirittura l’esterno opposto Dest sulla propria corsia di competenza. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, sgambetto per Pogba: ipotesi scambio

LEGGI ANCHE >>> Inter, rifinitura pre-Shakhtar: emergenza centrocampo per Conte

Calciomercato Inter, torna di moda Firpo: pronto l’affare

Firpo già in estate fu accostato all’Inter nell’ambito di un possibile maxi affare per Lautaro Martinez al Barça. Secondo quanto sottolineato da ‘Sport’ in questo caso si tratterebbe di un’operazione slegata dall’attaccante argentino, con i nerazzurri pronti a mettere sul piatto per gennaio un prestito di 6 o 18 mesi con diritto di riscatto. Il Barcellona dal canto suo vorrebbe venderlo per oltre 22 milioni tenendo conto che il Betis mantiene ancora il 10% sulla rivendita. I catalani comunque si aspettano anche eventuali offerte dalla Premier League per Junior Firpo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, firma a un passo | Arriva l’annuncio

Apertura totale quindi della compagine spagnola per un addio di Junior Firpo che alla corte dei blaugrana non ha assolutamente mantenuto le aspettative finendo rapidamente indietro nelle gerarchie di tutti gli ultimi allenatori che hanno occupato la panchina. Il Barcellona inoltre sembra intenzionato a cedere il ragazzo senza andare però a sostituirlo in sede di calciomercato dando così spazio e fiducia al giovane Alex Baldè. L’Inter invece dal canto accoglierebbe volentieri Firpo dando così a Conte un’alternativa giovane a Young.