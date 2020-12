Inter, rifinitura pre-Shakhtar: emergenza centrocampo per Conte

Oltre a Vidal e Nainggolan, Conte rischia di perdere anche Barella per la decisiva sfida di domani sera dell’Inter in Champions League con lo Shakhtar

Emergenza centrocampo per Antonio Conte in vista della decisiva gara di Champions League contro lo Shakhtar, che vale per l’Inter l’accesso agli ottavi di finale. Oltre a Vidal e Nainggolan, il tecnico nerazzurro rischia di fare a meno anche di Nicolò Barella, che non si è allenato insieme al resto della squadra al Suning Center nella rifinitura prima della sfida contro gli ucraini per un problema alla caviglia.

Seduta individuale in palestra per l’ex Cagliari: se non dovesse recuperare, Eriksen è al momento favorito per una maglia da titolare su Sensi. Clima disteso ad Appiano Gentile con lo stesso allenatore nerazzurro che ha partecipato attivamente al torello di riscaldamento, incitando a più riprese la squadra in vista del match da dentro o fuori di domani sera a San Siro.