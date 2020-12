Il calciomercato Inter lavora al rinnovo di de Vrij, per il quale la firma è a un passo; arriva l’annuncio di Raiola

Inter al lavoro per blindare i suoi gioielli. Se la questione Lautaro Martinez ad oggi non ha ancora visto accelerate decisive, qualcosa si sta muovendo tra centrocampo e difesa, dove de Vrij e Brozovic attendono novità sul loro destino. Entrambi sono punti fermi nelle gerarchie di Conte, che ne ha apprezzato le recenti prestazioni. Giungono dunque novità importanti in vista del loro rinnovo.

Mino Raiola, riporta ‘Tuttosport’, avrebbe confermato l’accordo per il rinnovo di Stefan de Vrij, verbalmente raggiunto. Si attende quindi la stesura del contratto per firmare il probabile prolungamento dal 2023 al 2025 con l’ingaggio che verrà ritoccato verso l’alto rispetto ai 4.2 milioni attualmente percepiti. Questione importante anche quella relativa a Marcelo Brozovic (scadenza giugno 2022), per il quale il tema rinnovo torna d’attualità. Il suo attuale ingaggio da 3,5 milioni di euro stagionali potrebbe essere leggermente ritoccato al rialzo fino a raggiungere i 4 milioni.