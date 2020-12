Calciomercato Milan, leader Kessie: no a 50 milioni!

Il Milan si tiene stretto il suo leader, Franck Kessie, uno dei segreti della squadra di Pioli e prova a blindarlo

Franck Kessie è uno dei pilastri del Milan di Stefano Pioli che domina in Serie A. Il centrocampista ivoriano, da quando i rossoneri sono passati a due in mediana, ha offerto grandi prestazioni. Prima con Ismael Bennacer, ora anche con Sandro Tonali, l’ex Atalanta è sempre più determinante per il Diavolo che non può fare a meno del suo leader, che scherzosamente si fa chiamare ‘Il presidente’.

Franck Kessie non ha paura di prendersi le sue responsabilità e lo dimostra la voglia di calciare i rigori al posto di Zlatan Ibrahimovic. Al Milan sono tutti pazzi per il calciatore che il prossimo 19 dicembre compirà 23 anni. Immaginare oggi una squadra senza Kessie è davvero complicato ma solo pochi mesi fa non era così.

Il centrocampista avrebbe potuto lasciare il rossonero se fosse arrivata la giusta offerta sui 25 milioni di euro. Il calciatore è particolarmente stimato da Antonio Conte ma la proposta di scambio con Vecino, arrivata lo scorso gennaio, non convinse il Milan.

Calciomercato Milan, futuro Kessie: la Premier League osserva

Kessie oggi è particolarmente stimato in Inghilterra, avendo le caratteristiche perfette per il gioco della Premier League. Sono soprattutto Arsenal e Tottenham a pensarci ma la sensazione è che il Milan non si priverebbe del suo giocatore nemmeno di fronte ad un’offerta di 40-50 milioni di euro. Anzi, c’è la voglia di blindarlo il prima possibile. Il contratto è in scadenza nel 2022 e le parti sono a lavoro per trovare un accordo. Kessie voleva il Milan nei momenti difficili, ora ancor di più.

