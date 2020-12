Calciomercato Milan, assalto all’erede di Calhanoglu | Servono 30 milioni

Dalla Spagna rivelano che il Milan starebbe lavorando per sostituire Calhanoglu: nuovo assalto per Fekir, ma servono 30 milioni

In casa Milan prosegue la luna di miele con Stefano Pioli: anche quest’anno, dopo 10 partite di Serie A sono arrivate 8 vittorie e 2 pareggi. Un ruolino di marcia impressionante, che è valso ai rossoneri la testa della classifica in solitaria. Gli uomini di mercato del club meneghino, però, sono al lavoro per migliorare la rosa a disposizione del tecnico emiliano per la seconda metà di stagione. Il Milan, infatti, è consapevole delle difficoltà riscontrate per il rinnovo di Calhanoglu e vorrebbe farsi trovare pronto in caso di addio. Dalla Spagna rivelano che il primo candidato a sostituire il turco sarebbe Nabil Fekir.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE

Calciomercato Milan, nuovo assalto per Fekir | Il Betis vuole 30 milioni

Secondo quanto rivelato da ‘todofichajes.net’, il Milan avrebbe individuato in Nabil Fekir il giocatore adatto per sostituire Calhanoglu. La richiesta del Real Betis, però, è di quelle importanti: per l’attaccante francese vogliono una cifra intorno ai 30/35 milioni di euro. L’interesse dei rossoneri per Fekir, tuttavia, sembra rimanere molto alto e per lui potrebbe anche essere fatto uno sforzo a livello economico. Il nuovo ’10’ per Pioli potrebbe arrivare, quindi, dalla Liga.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Milan, Gazidis: “Si può tornare al vertice! Ecco cosa voglio vedere”

CMIT TV | Longhi: “Per il Milan punterei su Kabak”

Calciomercato Milan, leader Kessie: no a 50 milioni!