Calciomercato Juventus, assalto a Dybala | Pronte due offerte

Il futuro di Paulo Dybala potrebbe essere in Francia oppure in Inghilterra. Sono infatti due le squadre che sarebbero pronte all’assalto

Continua il momento di crisi nera di Paulo Dybala, mai incisivo in questa prima parte di stagione e spesso bocciato sia dalla critica che da Pirlo con le sue scelte. L’accoppiata Morata-Ronaldo sembra infatti conferire maggiori garanzie ad una Juventus impegnata anche sul versante mercato per quanto riguarda il numero 10 argentino. Dybala ha il contratto in scadenza 2022, il rinnovo non arriva e le voci di un possibile addio all’estero iniziano a farsi più insistenti. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Il portale iberico ‘Todofichajes.com’ fa il punto della situazione evidenziando come sarebbero due i club attualmente pronti a fare offerte importanti per il fantasista di Pirlo: Tottenham e PSG. La compagine inglese era già stata vicina a convincere l’attaccante due estati fa per completare un attacco da sogno. I parigini sono invece a caccia di un possibile erede di Mbappe qualora il fenomeno francese decidesse di andar via. Leonardo ha parlato con il suo agente e spera di convincerlo a firmare per i francesi. La Juventus vorrebbe incassare circa 80 milioni per un Dybala sempre meno al centro del progetto per cui potrebbe partire un assalto già a gennaio.