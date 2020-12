Il giovane Eduardo Camavinga continua a piacere a diversi club europei tra cui anche la Juventus. Le intenzioni del ragazzo intanto sono chiare

Tutti pazzi per Eduardo Camavinga. A soli 18 anni, il giovanissimo nazionale francese, che ha recentemente cambiato agente assumendo Jonathan Barnett, sta suscitando l’interesse di molte squadre europee come il Real Madrid o la stessa Juventus che monitora la situazione relativa alla stellina di proprietà del Rennes. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Mentre le voci su un suo futuro diviso tra Italia, Spagna ed Inghilterra aumentano, Camavinga pare aver anche già preso la propria decisione. Secondo quanto appreso da ‘As’ da fonti vicine al ragazzo, il talentuoso centrocampista transalpino avrebbe anche già informato la nuova agenzia che lo rappresenta, la Stellar Group, che vuole lasciare il Rennes nel prossimo calciomercato estivo. Da parte sua il club francese sa bene che sarebbe complicato rinnovare il contratto in scadenza 2022 di Camavinga e sarebbe quindi pronto a cederlo per una cifra che spazia dai 50 agli 80 milioni di euro. In Spagna c’è forte il Real Madrid che pregusta l’affondo, mentre in Italia la Juventus continua a non perder d’occhio il classe 2002.