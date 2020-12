Calciomercato, Zaccagni continua a brillare | La Lazio insidia il Milan

Nel Verona di Juric continua a brillare la stella di Mattia Zaccagni: nel prossimo mercato potrebbe esserci bagarre fra Milan e Lazio

Dopo l’ottimo risultato della scorsa stagione, anche quest’anno il Verona di Ivan Juric si sta confermando come una delle squadre più interessanti della Serie A. Uno dei segreti degli ‘Scaligeri’ è riscontrabile nell’impressionante crescita di Mattia Zaccagni. Il centrocampista classe ’95 di Bellaria sembra essere giunto a quella maturazione tecnica che lo ha proiettato fra i migliori interpreti del campionato italiano. Per questo motivo, il 25enne del Verona sembra essere finito nei radar di diversi grandi club di Serie A. Nel prossimo mercato, in particolare, potrebbe esserci bagarre fra Milan e Lazio.

Calciomercato Milan, idea Zaccagni | Concorrenza biancoceleste

Fra i migliori giocatori della Serie A in questo inizio di stagione spicca anche il nome di Mattia Zaccagni. Il centrocampista del Verona è letteralmente rinato sotto la gestione Juric, che lo ha reso un giocatore completo ed in fase di possesso molto pericoloso. Il suo nome ha già iniziato a circolare sul mercato, dove la Lazio sembra essere fra i club più interessati. Igli Tare vorrebbe riuscire ad anticipare le concorrenti, ma è consapevole delle richieste importanti del Verona: per portarlo via da Juric occorrono almeno 20 milioni di euro. Fra le squadre che potrebbero tentare l’assalto al 25enne romagnolo sembra esserci anche il Milan. Zaccagni, infatti, potrebbe consentire a Stefano Pioli di avere un’arma in più nel proprio arsenale.

Sono lontani i tempi del prestito al Cittadella per Mattia Zaccagni, che ora è stabilmente nei piani del Verona in Serie A ed è diventato anche uno dei giocatori più ambiti sul mercato. Dopo la chiamata di Roberto Mancini in Nazionale, la carriera del centrocampista di Bellaria sembra essere in rampa di lancio.

