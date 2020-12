Mario Balotelli sta per tornare: l’ex Supermario ripartirà dal Monza, ultima grande occasione della sua carriera per rilanciarsi

Balotelli ha smesso di essere ‘Super Mario‘ quando ha cominciato a fare più errori che gol. L’etichetta che lo ha tormentato per una vita, forse troppo pesante per un ragazzo costretto a diventare presto uomo, è un lontano ricordo, rievoca l’Europeo del 2012, la doppietta alla Germania, il busto in bella mostra, il mondo ai suoi piedi. Non c’è più quel ‘Super Mario‘ e non c’è neppure traccia di qualcuno che possa vagamente somigliargli.

Balotelli è diventato uno dei tanti e poi uno dei pochi, un rarissimo caso di talentuoso calciatore vittima dei suoi stessi eccessi. Cassano, suo collega di genio e sregolatezza, pur consolando eterni rimpianti ha concluso degnamente la carriera tra Milan, Inter, Sampdoria e Parma. Balotelli s’è smarrito quando non aveva neppure trent’anni. Ora, per la prima volta nella sua carriera, giocherà in Serie B, al Monza.

Balotelli e l’ultima grande occasione della sua carriera

Dal tetto d’Europa alla cantina del calcio in otto anni: Balotelli ha costruito una carriera sugli eccessi. Troppo forte e troppo discontinuo. Aveva tutto e ora non gli resta che il Monza, per carità una bella occasione, una società ambiziosa, ma non è l’Inter e neppure il Milan, oppure il City o ancora il Liverpool. Altri avrebbero sognato (e forse sfruttato) le occasioni che Balotelli ha simpaticamente rovinato.

Senza accorgersene, assecondando la sua età, l’ex ‘Super Mario ha giocato a fare il campione senza successo, tradito da un’indole fanciulla, vittima di ‘balotellate’ ogni volta diverse: da un rosso a un allenatore mandato a quel paese, da una multa per eccesso di velocità a uno scooter in acqua, da frasi provocatorie a maglie disonorate lanciate per terra. Eternamente ribelle, Balotelli sembra aver voluto respingere anche la sua carriera. Poteva diventare il più forte, a 18 anni faceva cose che altri neppure avevano immaginato, s’è ritrovato a essere un ‘riferimento’ e un esempio da non seguire. Lo vedi? Fai l’esatto opposto.

Dall’Inter al Brescia: le tappe (fallite) di Supermario

Gli amici lo hanno sempre aiutato, ricevendo poco: Mancini lo volle al City e per poco non ci scappò una rissa, identica sorte per Vieira, suo compagno all’Inter, suo allenatore al Nizza, che definì “un fallimento” l’esperienza francese di Balotelli nonostante i 43 gol in 76 presenze. La Ligue 1 è stata l’ultima opportunità sprecata per rilanciarsi a grandi livelli, poi è arrivato il Brescia, il ritorno romantico a due passi da casa, infine il Monza, degli amici Berlusconi e Galliani. Due che gli vogliono un gran bene e ancora sperano che da quel destro possa nascere qualche gol e non solo l’ennesimo calcio alla sua tormentata carriera.

