Calciomercato Milan, il big non rinnova | Decisione presa

Emergono novità sul calciomercato del Milan: uno dei top player di Stefano Pioli non ha intenzione di rinnovare il contratto

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, è alle prese con le trattative per i rinnovi dei big del Milan. Da Donnarumma a Ibrahimovic, passando per Hakan Calhanoglu. Il trequartista turco ha il contratto in scadenza nel 2021 e non ha ancora trovato l’accordo con il club rossonero. E non è detto che lo troverà. Le richieste degli agenti di Calhanoglu sono molto alte per gli standard del Milan: più di sei milioni di euro a stagione.

Calciomercato Milan, Calhanoglu non rinnoverà

Secondo quanto riferito da ‘TodoFichajes.com‘, Calhanoglu vuole lasciare il Milan a parametro zero. Il club rossonero spera che con il prosieguo della stagione il giocatore si convinca a rinnovare. Il turco è tranquillo, fornisce sempre ottime prestazioni e Pioli lo utilizza sostanzialmente in ogni partita. Raggiunti i 26 anni, è nel pieno della maturità calcistica. Dal 1° gennaio pretendenti come PSG e Manchester United potranno ingaggiare Calhanoglu a parametro zero.

