Udinese-Atalanta, Gasperini: “Gomez-Ilicic non convocati. Decido io!”

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa in vista di Udinese-Atalanta. Parole pesanti su Gomez e Ilicic che non saranno convocati

L’Atalanta si appresta ad affrontare la partita in campionato contro l’Udinese, dopo la delusione in Champions League. Gian Piero Gasperini in conferenza stampa ha parlato delle tante critiche ricevute: “Come impegno e prestazioni non posso rimproverare nulla alla squadra. Giocando ogni tre giorni capitano momenti di fatica, stiamo parlando di partite difficili. Sono molto dispiaciuto per come Zapata è stato maltrattato. Le critiche ci stanno da parte della gente.

Udinese-Atalanta, Gasperini non convoca Gomez e Ilicic

Il tecnico si sofferma sulla lite con Gomez che in Champions League si era rifiutato di allargare la sua posizione: “Gomez è il giocatore in assoluto più utilizzato da me e prima che fosse un mio calciatore aveva fatto una carriera al di sotto delle proprie potenzialità, che sono enormi. Prima dell’ultima partita, con me si era sempre messo a disposizione. Io faccio l’allenatore, le decisioni le prendo io“.

Gasperini si sofferma anche su Josip Ilicic: “Ha bisogno di ritrovare la sua miglior versione. Gli sono stato dietro molto, ha dato segnali positivi segnando a Liverpool. Ha bisogno di una marcia in più per essere d’aiuto alla squadra. In ogni caso, recuperiamo Malinovskyi. Anche Lammers è recuperato”.

