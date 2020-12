VIDEO CMIT | Juventus-Torino: le ultime sulle scelte di Pirlo

Le ultime dal nostro inviato all’Allianz Stadium sulle scelte dei tecnici in vista del derby fra Juventus e Torino

In diretta dall’Allianz Stadium, a pochi minuti dal fischio d’inizio del Derby della Mole, l’inviato di ‘Calciomercato.it‘ Giorgio Musso fa il punto sulle scelte di Pirlo e Giampaolo. In particolare, sorpresa per quanto deciso dal tecnico bianconero: dentro sia Chiesa che Kulusevski. Guardate il video per sapere le ultime su Juventus–Torino, buon derby a tutti.

