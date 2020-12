Conte ha chiesto all’inter un nuovo attaccante per gennaio. Giroud resta in pole nella lista dell’allenatore nerazzurro

Resta Olivieri Giroud il primo nome sulla lista di Antonio Conte per rinforzare l’attacco dell’Inter a gennaio. Il tecnico salentino ha chiesto un’altra punta per avere una freccia in più nel proprio scacchiere tattico e il francese rappresenta la prima scelta di Conte per la finestra di gennaio.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE

Inter, Conte insiste per Giroud in attacco

Giroud sarebbe preferito a Milik come scrive il quotidiano Tuttosport, mentre in corsa resterebbe anche Gervinho. Un lungo corteggiamento quello di Conte a Giroud, iniziato già l’anno scorso quando il centravanti del Chelsea fu vicino allo sbarco a Milano. Il campione del mondo ha segnato 4 reti nell’ultima sfida di Champions League con il Siviglia e attende rassicurazioni da Lampard e dal club londinese sul suo impiego in campo. Se continuasse ad avere poco spazio a Londra, Giroud e il sui entourage chiederebbero una nuova sistemazione con l’Inter che penserebbe ad un contratto di 18 mesi fino al 2022 per il giocatore. Ci sarà poi da trovare l’accordo con il Chelsea, che l’ultima estate chiedeva 5 milioni, bonus compresi, per il cartellino del classe ’86 in scadenza di contratto a giugno.

Conte conosce alla perfezione Giroud che, a differenza di Milik, ha le caratteristiche tattiche che richiede in questo momento il tecnico, oltre ad essere più rodato rispetto al polacco vista l’inattiva di quest’ultimo fuori dalle liste al Napoli. Senza dimenticare la fattibilità dell’operazione con la società di De Laurentiis, che non è intenzionato a fare sconti per l’ex Ajax.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, poker Giroud: Marotta osserva | Altro bomber in pole