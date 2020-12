Calciomercato Inter, poker Giroud: Marotta osserva | Altro bomber in pole

L’Inter resta alla ricerca di un nuovo bomber nel prossimo calciomercato e Giroud resta nel mirino. Ora, però, un altro nome è in pole

Il futuro dell’Inter in stagione passa anche dall’acquisto di un nuovo attaccante in ottica mercato. A gennaio, i nerazzurri sono pronti a investire per un nome che possa completare il reparto offensivo. Olivier Giroud è continuamente accostato ai colori nerazzurri. Il francese ieri ha scritto la storia della Champions League con un clamoroso poker nello 0-4 rifilato al Siviglia. Facciamo il punto della situazione sull’attacco dell’Inter.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ESCLUSIVO: Mendes e il Barça, intrigo Lautaro

Calciomercato Inter, da Giroud al nuovo bomber: Milik in pole

Alla luce delle ottime prestazioni con il Chelsea, i Blues alla fine potrebbero decidere di trattenere il francese almeno fino al termine della stagione. Giuseppe Marotta monitora la sua situazione, ma attenzione a un altro nome che ora sembra sempre più vicino. Stiamo parlando di Arkadiusz Milik. Il bomber è in uscita dal Napoli, dove è ormai un separato in casa, dopo non aver rinnovato il contratto. I partenopei chiedono 18 milioni di euro, cifra che ora potrebbe essere ritoccata al ribasso. Alla fine l’Inter potrebbe portarlo a Milano solo per 10-12 milioni di euro, acquistando un elemento di primo livello per Conte.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> CMIT TV – Antonio Caliendo in ESCLUSIVA: “Pirlo rischia. Inter? Oltre Lukaku, non ci sono fuoriclasse”