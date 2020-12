Calciomercato Inter, ESCLUSIVO: Mendes e il Barça, intrigo Latuaro

Sta per tornare il tormentone Lautaro Martinez: l’attaccante dell’Inter può tornare nel mirino del Barcellona. E attenti a Mendes…

Dopo rumors, incertezze, e un lungo digiuno di gol, Lautaro Martinez ha vissuto qualche mese di calma apparente. L’argentino, nonostante un avvio di stagione balbettante per la sua Inter, ha già realizzato 6 gol e 3 assist in 14 gare, ritrovando il sorriso e maggiore concretezza sotto porta. Ma la telenovela sul suo futuro è pronta a ripartire nelle prossime settimane.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, infatti, per ora non c’è stato alcun passo avanti per il rinnovo contrattuale dell’attaccante. Non sono ancora in programma incontri tra il club e l’entourage del ‘Toro’, che ovviamente si guarda intorno in attesa di sviluppi. Sono ottimi, infatti, i rapporti tra gli agenti di Lautaro e Jorge Mendes, che potrebbe dar loro una grossa mano in vista delle prossime sessioni di calciomercato.

Calciomercato Inter, Mendes e i rapporti con Laporta: le ultime

Il Barcellona, infatti, è pronto a tornare alla carica per le sue prestazioni nei prossimi mesi. Il nerazzurro è il ‘regalo’ ideale per il presidente entrante, e tra i candidati c’è anche Joan Laporta, storicamente molto legato allo stesso Mendes. Che stia circolando il nome del super agente portoghese, quindi, non è un caso: potrebbero essere in corso, infatti, grosse manovre di avvicinamento tra la punta e gli azulgrana.

L’Inter, dal canto suo, resta tranquilla, visto che il contratto del giocatore scade tra poco meno di tre anni. La linea di Marotta resta la solita: esigere i 111 milioni della clausola rescissoria, a meno che non sia lo stesso attaccante a chiedere di essere ceduto. Se Lautaro finora non l’ha mai fatto, è perchè sapeva che il Barça non poteva proprio permettersi il suo acquisto. Ma gli scenari, nei prossimi mesi, potrebbero essere molto diversi.

