Calciomercato Inter, mossa a sorpresa del Bayern | Colpo in mediana

Novità dalla Germania per quanto riguarda il calciomercato Inter. Il Bayern Monaco starebbe seguendo un giocatore in prestito

Il Bayern Monaco è pronto a rivoluzionare il reparto mediano in vista della prossima stagione. In scadenza di contratto a giugno, Javi Martinez ha già annunciato di voler provare una nuova esperienza. In uscita ci sarebbe anche Corentin Tolisso, che non è mai riuscito ad imporsi in Germania. Per rimpiazzarli i campioni d’Europa guardano soprattutto al Borussia Monchengladbach dove militano Denis Zakaria e Florian Neuhaus, valutati entrambi non meno di 40 milioni di euro. Per questo, secondo la ‘Bild’, il Bayern starebbe pensando anche ad alternative più economiche. Una di queste porta a Lucien Agoume, 18enne centrocampista francese che sta militando nello Spezia, ma il cui cartellino appartiene all’Inter.

