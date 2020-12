Dalla Spagna torna a far rumore il nome di Lautaro Martinez, ancora una volta in ottica Barcellona. Mendes pronto a scatenare l’asta

Dopo le tantissime voci dei mesi scorsi, a cavallo con l’inizio del mercato estivo, torna in auge il profilo di Lautaro Martinez in ottica Barcellona e non solo. Il ‘Mundo Deportivo’ traccia infatti gli obiettivi in attacco del club blaugrana inserendo anche l’argentino dell’Inter tra i giovanissimi Nunez e Haaland.

Calciomercato Inter, prezzo alle stelle per Lautaro: scatta l’asta

La testata iberica evidenzia come Beto Yaqué e Rolando Zárate, agenti di Lautaro Martinez, hanno delegato a Jorge Mendes la partenza dell’attaccante la prossima estate. Secondo il quotidiano spagnolo il numero 10 nerazzurro lascerà l’Inter per andare in un altro grande club europeo visti gli ottimi rapporti del potentissimo procuratore con società come Real Madrid, Barcellona oltre ai club di Premier League. Di conseguenza il prezzo salirà alle stelle visto che lo stesso Mendes è uno specialista delle aste. Una situazione che costringerà la stessa società blaugrana a ripartire da zero

