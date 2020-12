L’Inter ha seguito Gervinho del Parma, obiettivo di Conte sul mercato; l’attaccante gradisce

Autore di un’altra buona stagione con la maglia del Parma, la scorsa estate Gervinho è stato inseguito invano dall’Inter. Così, rimasto in Emilia-Romagna, ha finora realizzato 4 gol in 8 presenze in campionato. Il bomber classe 1987 si è raccontato tra recente passato, presente e futuro: “Inter? Credo si veda sul campo se sono felice – spiega alla ‘Gazzetta dello Sport’ – Ho avuto una vera esplosione da quando sono rientrato dalla Cina, quando un giocatore gioca bene ha sempre richieste. Sono felice a Parma”.

Inter, Gervinho obiettivo di Conte: l’attaccante si racconta

Gervinho ha quindi risposto sull’interessamento di Conte: “So dei contatti tra Parma e Inter, il mio agente mi ha informato, ma alla fine non c’è stato accordo. Se ero un obiettivo di Conte mi fa piacere, ma onestamente non ne so più di voi”.

Gervinho ha poi elogiato il nuovo presidente del Parma: “Ha una buona visione del futuro del Parma. Questo è molto importante. Lui è molto presente, non è quel tipo di proprietario che compra e poi si defila”.

