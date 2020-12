Il calciomercato Inter potrebbe ruotare attorno all’arrivo di una nuova punta a gennaio per Conte. Ultimatum Giroud al Chelsea

Olivier Giroud ha stupito tutti con i clamorosi quattro gol realizzati contro il Siviglia in Champions League, nel secco 0-4 in favore del Chelsea. Nella prima parte di stagione, l’attaccante ha avuto poco spazio, tanto che i rumors sulla Juventus e soprattutto sull’Inter che lo seguono ormai da mesi, non si sono mai placati. L’esperto francese è alla ricerca di spazio e non ha più intenzione di restare in panchina con i ‘Blues’.

Calciomercato Inter, Giroud lancia l’ultimatum a Lampard

Nelle ultime ore, la punta, come riporta il ‘Sun’, ha sottolineato la sua volontà, altrimenti dirà addio al Chelsea: “Sono pronto a lottare per il posto da titolare fino alla fine. E’ chiaro che ho bisogno di giocare, anche in vista degli Europei. Ho parlato con Deschamps e anche lui mi ha detto che se non dovessero cambiare le cose, sarebbe meglio trovare un nuovo club a gennaio. Sono convinto di potermi ritagliare maggior spazio al Chelsea e restare qui. Questo è ciò che voglio, ma nel calcio non si sa mai”. Un vero e proprio assist a Conte, che continua a chiedere il suo acquisto al gruppo Suning.

