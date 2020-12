Manchester United in crisi, Solskjaer nel mirino di critica e tifosi per i deludenti risultati. Simon Jordan a ‘TalkSport’ avanza le candidature di Pochettino, Simeone e Conte

Non è certamente un momento facile per il Manchester United. Lontano dal vertice e dalle altre big in campionato, i ‘Red Devils’ faticano anche in Champions League e la batosta casalinga contro il Paris Saint-Germain non ha fatto che acuire la crisi della squadra, oltre al malumore di critica e tifosi verso Ole Gunnar Solskjaer.

Inter, Jordan esonera Solskjaer: “Pochettino, Simeone e Conte per il Manchester United”

L’allenatore norvegese è il primo imputato dei deludenti risultati dello United e in tanti sono tornati ad interrogarsi sul suo futuro sulla panchina dell’Old Trafford. L’opinionista di ‘TalkSport’ Simon Jordan va giù pesante e ha attaccato l’allenatore norvegese, definendolo mediocre e non adatto ad una grande squadra come il Manchester United. Jordan suggerisce a gran voce l’esonero di Solskjaer e avrebbe avanzato tre candidature per raccogliere il testimone dell’ex attaccante e permettere così ai ‘Red Devils’ di tornare a primeggiare. Jordan fa i nomi di Pochettino, nelle mire anche del Real Madrid, oltre ai profili di Simeone e Antonio Conte. “Se voglio un allenatore vincente e che porti a casa dei trofei punterei su Conte, anche se non è un tecnico facile da gestire“, il pensiero di Jordan sul mister salentino, attualmente legato fino al 2022 all’Inter.

