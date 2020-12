Eriksen destinato all’addio a gennaio: l’Inter continua il pressing su De Paul, che piace anche alla Juventus. Pinamonti potrebbe rientrare nell’affare con l’Udinese

Eriksen in uscita, Nainggolan preme per tornare al Cagliari. Due pedine in uscita per l’Inter, che si rituffa sul mercato per consegnare un nuovo centrocampista ad Antonio Conte. Il tecnico chiede un determinato profilo, di qualità e quantità, identikit che corrisponde a quello di Rodrigo De Paul, da tempo sul taccuino della dirigenza di Viale della Liberazione.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE

Inter, jolly Pinamonti per il colpo De Paul

L’Inter vorrebbe battere sul tempo la Juventus, anch’essa ammiratrice del gioiello dell’Udinese. Il sodalizio della famiglia Pozzo non è però intenzionato a fare sconti per il nazionale argentino, valutandolo almeno 35 milioni di euro dopo aver rifiutato offerte importanti la scorsa estate da Zenit e Leeds. De Paul punta al salto in una grande squadra dopo l’ottimo rendimento di questo inizio di stagione, con Marotta che pensa ad una formula creativa con prestito oneroso e diritto di riscatto, anche se nella trattativa potrebbe rientrare anche Pinamonti per abbassare la parte cash. L’ex Genoa non ha spazio nello scacchiere di Conte e sarebbe una carta da giocare così per i nerazzurri nell’operazione De Paul.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, svolta De Paul: annuncio in diretta