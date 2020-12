Calciomercato Fiorentina, clamoroso: via dopo soli tre mesi

Novità a sorpresa in ottica calciomercato Fiorentina. Arrivato lo scorso ottobre, Martinez Quarta potrebbe partire a gennaio

L’ultimo giorno sella scorsa sessione estiva di calciomercato la Fiorentina mise a segno un colpo importante: Lucas Martinez Quarta. Il difensore centrale della Nazionale argentina è arrivato dal River Plate per 6 milioni di euro più altri 6 legati ai bonus e il 10% sulla futura rivendita, ma non è ancora riuscito ad imporsi in Serie A. Finora 140 minuti in due presenze più una in Coppa Italia. Nemmeno il cambio in panchina da Iachini a Prandelli ha favorito il numero 2 viola. E allora si prospetta uno scenario clamoroso: secondo il portale turco ‘haber365’, infatti, il Fenerbahce sarebbe interessato a prendere Martinez Quarta già a gennaio. Un addio dopo soli tre mesi che difficilmente però potrà concretizzarsi.

