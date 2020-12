Calciomercato Roma, offerta per Vlahovic | A gennaio una priorità

La Roma è pronta a muoversi in maniera forte sul calciomercato, occhio alle ultime novità su Vlahovic. La priorità per gennaio resta chiara

Saranno mesi intensi sul mercato per quanto riguarda la Roma. Nella scorsa sessione, i giallorossi si sono concentrati sull’attacco. L’affare Dzeko con la Juventus, poi saltato, e la lunga trattativa per Milik non hanno avuto esito positivo. Alla fine, però, è arrivato Borja Mayoral per completare il reparto offensivo, alle spalle della punta ex Manchester City. Nelle ultime ore, però, è venuto alla luce un grande retroscena.

Calciomercato Roma, dall’offerta per Vlahovic alle nuove priorità

I giallorossi hanno fatto un’offerta per Dusan Vlahovic. A rivelare il retroscena è direttamente Daniele Pradè ne ha parlato a ‘RTV 38’: “La Roma e un club inglese avevano fatto offerte importanti, ma abbiamo deciso di rifiutarle. Poi è ovvio che tutti noi pensiamo a migliorare la squadra”.

Ora i piani in casa giallorossa sembrano differenti. Con Dzeko e Mayoral, almeno per questa stagione, l’attacco sembra coperto. La priorità sul mercato sembra essere, invece, un nuovo laterale destro titolare. Al massimo se ne potrà riparlare a giugno, quando gli scenari in rosa potrebbero mutare notevolmente.

