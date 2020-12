Calciomercato Inter e Milan, retroscena sul difensore | Derby in estate

Inter e Milan restano molto attente al futuro di un difensore sul calciomercato. Spunta un interessante retroscena sugli scorsi mesi: ecco le ultime novità

Inter e Milan continuano la caccia a un nuovo centrale sul mercato. I due club milanesi hanno tutta l’intenzione di sfidarsi per uno dei profili più interessanti di tutta la Serie A. Stiamo parlando di Nikola Milenkovic. Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha confessato nell’intervista a ‘RTV 38’, di aver resistito agli assalti per il centrale nei mesi scorsi: “Abbiamo rifiutato offerte per Milenkovic, Dragowski, Pezzella e rivoluto fortemente Biraghi. Non cerchiamo giustificazioni, per svariati motivi non siamo ancora riusciti ad avere l’amalgama. Detto ciò, basta alibi”.

Calciomercato Inter e Milan, le ultime sul futuro di Milenkovic

Dopo i passati assalti per Milenkovic, Inter e Milan potrebbero tornare alla carica nei prossimi mesi. Il difensore non ha ancora rinnovato con la Fiorentina e il suo contratto scadrà a giugno del 2022. I due club milanesi seguono possibili sviluppi per il serbo e sono pronte a sfidarsi in estate: alla fine il talento potrebbe arrivare a Milano con una cifra da 30-35 milioni di euro.

