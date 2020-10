Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato delle situazioni di Milenkovic e Pezzella: cessione in vista

Al centro di diversi corteggiamenti, Nikola Milenkovic e German Pezzella alla fine sono rimasti alla Fiorentina. A spiegare quanto accaduto è lo stesso direttore sportivo della società viola, Daniele Pradè, che ha commentato il mercato in conferenza stampa: “Se fossero arrivate delle offerte congrue, anche Milenkovic e Pezzella sarebbero partiti”. Il futuro in viola però è tutt’altro che certo. “Proveremo ora a rinnovare i loro contratti – spiega il dirigente del club toscano – ma se non dovessimo riuscirci, li cederemo”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Filip Pobi in rossonero | I dettagli dell’affare

Pradè ha anche confermato l’esclusiva di Calciomercato.it sull’offerta del Milan per Pezzella nell’ultimo giorno di mercato: “Per Pezzella c’è stata soltanto l’offerta del Milan per il prestito, arrivata alle 18.30 di ieri”. I rossoneri potranno ora tornare alla carica a gennaio o in estate, in base all’evolversi del campionato, così come per Milenkovic. Anche il centrale serbo, infatti, è stato accostato al Milan, così come all’Inter. Per le due milanesi porta aperta in vista delle prossime sessioni di mercato.

Il direttore sportivo della Fiorentina ha toccato anche altri argomenti, come il mancato arrivo di Milik: “Non ha detto no a noi, ha detto no al mercato”.