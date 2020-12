Pioli e Murelli finalmente negativi al Covid-19, comunicato ufficiale del Milan

Il Milan ritrova finalmente Stefano Pioli. Il tecnico, appena guarito dal Coronavirus, domani sarà in panchina per guidare i suoi calciatori, come annunciato dai rossoneri attraverso un comunicato ufficiale: “AC Milan comunica che il tecnico Stefano Pioli e il suo vice Giacomo Murelli sono risultati negativi al tampone effettuato ieri. Pioli e Murelli oggi dirigeranno l’allenamento e domani sera saranno regolarmente in panchina nella gara di Europa League Milan-Celtic Glasgow“.

I rossoneri ritrovano quindi la guida della panchina, mentre fra una decina di giorni potrebbero salutare anche il ritorno di Ibrahimovic, al lavoro per recuperare dal recente infortunio.

