Milan, il punto sulle condizioni di Leao e Ibrahimovic | Le ultime di CM.IT

Milan, si lavora per recuperare Leao e Ibrahimovic: le ultime di Calciomercato.it sulle condizioni dei due attaccanti

Continua in casa Milan il lavoro personalizzato di Zlatan Ibrahimovic e Rafael Leao. Il recupero dei due attaccanti procede bene e i prossimi controlli faranno capire quando effettivamente torneranno. C’è la speranza di vedere, almeno, l’attaccante portoghese già contro la Sampdoria. Per lo svedese la voglia di esserci a Genova è tanta ma non si vogliono affrettare i tempi di recupero. Più facile vedere il calciatore in campo contro il Parma, la settimana successiva. Problemi muscolari già alle spalle, invece, per Ismael Bennacer che contro la squadra di Ranieri ci sarà certamente.

