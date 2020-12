Calciomercato, Real Madrid in crisi | La decisione per l’esonero di Zidane

La brutta sconfitta del Real Madrid di ieri in Champions League, mette in dubbio la posizione di Zinedine Zidane. Le ultime sul suo futuro dalla Spagna

Il Real Madrid non ha iniziato al meglio la stagione e sta faticando sia in Champions League che in campionato. La brutta sconfitta di ieri contro lo Shakhtar Donetsk ha complicato la qualificazione agli ottavi di finale, tanti che in molti già ieri sera parlavano di possibile esonero di Zinedine Zidane. Dalla Spagna, oggi arrivano novità sostanziali sul futuro dell’allenatore: di seguito tutti gli ultimi aggiornamenti a riguardo.

Calciomercato Real Madrid: le ultime sul possibile esonero di Zidane

Come abbiamo già riportato ieri sera su Calciomercato.it, la posizione del tecnico attualmente non risulta essere vicina alla separazione dai Blancos. L’allenatore rischia, ma ha la squadra ancora dalla sua parte e non si dimetterà. Come sottolinea ‘AS’, quest’oggi si riunirà il Consiglio di Amministrazione del Real Madrid e la posizione dell’allenatore non è all’ordine del giorno, nonostante le recenti sconfitte. L’intenzione è solo quella di approvare il bilancio, mentre l’allenatore attualmente non è in discussione e non lo è mai stato, come sottolineano fonti interne al club. La società ritiene che i pessimi risultati di inizio stagione siano più che altro da imputare ai tantissimi infortuni e al Covid-19.

