Dalla Spagna rivelano che il Manchester United rivorrebbe Diogo Dalot ed il Milan sembra intenzionato ad annullare il prestito

La favola fra il Milan e Stefano Pioli sembra non avere fine: guarito dal Covid-19, il tecnico emiliano tornerà in panchina domani sera per la sfida di Europa League. Le prestazioni dei rossoneri non hanno subito un battuta d’arresto nemmeno con le assenze di Pioli e l’infortunio di Ibrahimovic. Nel frattempo, però, dalla Spagna rivelano che la dirigenza potrebbe aver deciso di scaricare già uno degli innesti dell’ultimo mercato. Nonostante il giocatore stia entrando finalmente nelle rotazioni di Pioli, quindi, potrebbe lasciare Milano già nella prossima finestra di mercato di gennaio.

Calciomercato Milan, addio Dalot | Torna subito allo United

Secondo quanto rivelato da ‘todofichajes.net’, il Manchester United avrebbe deciso di riportare alla base Diogo Dalot già nel prossimo mercato di gennaio. Un’eventualità che non potrebbe verificarsi, essendoci un contratto in essere con il Milan fino al termine della stagione, senza il benestare del club meneghino. Sempre secondo il portale spagnolo, i rossoneri sarebbero intenzionati ad acconsentire alla richiesta dei ‘Red Devils’. Stefano Pioli ha utilizzato poco Dalot fino ad ora, specialmente in campionato, dove il portoghese può vantare solamente 19′ in due presenze. L’esperienza di Dalot con la maglia del Milan, quindi, potrebbe essere già finita.

