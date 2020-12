Calciomercato Juventus, dalla Spagna: rottura Pirlo

La Juventus ne avrebbe abbastanza di Andrea Pirlo. Dalla Spagna ne sono certi: i bianconeri cercano un nuovo allenatore

L’avventura di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus sta facendo discutere parecchio. Per i bianconeri è arrivata la qualificazione agli ottavi di Champions League, ma in Serie A le cose non stanno andando molto bene. Nello specifico, quando manca Cristiano Ronaldo la Juve soffre e il più delle volte porta a casa solo un pareggio.

Per seguire interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale Youtube!

Juventus, è rottura con Pirlo

Secondo quanto riferito dal portale spagnolo ‘Don Balon‘, la Juventus sarebbe molto delusa da Andrea Pirlo e vorrebbe un altro allenatore. Eccessivi i sei punti di distacco dal Milan capolista e con anche Inter e Sassuolo davanti in classifica. In Champions è arrivata anche la sconfitta casalinga contro il Barcellona, mal digerita dalla dirigenza bianconera. Dalla Spagna inoltre si soffermano anche su alcuni calciatori che non vorrebbero più Pirlo a guidare la Juventus, come per esempio Dybala. L’argentino ha infatti il contratto in scadenza nel 2022 e minaccia di non rinnovare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, spunta Sarri per l’Arsenal: il tecnico ha già pronta la lista dei desideri

DIRETTA Champions League, Juventus-Dinamo Kiev | Le formazioni ufficiali! – LIVE