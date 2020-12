Per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League, la Juventus di Andrea Pirlo ospita la Dinamo Kiev

Reduce dal pareggio in campionato contro il Benevento, la Juventus torna in campo per affrontare la Dinamo Kiev per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League. I bianconeri di Andrea Pirlo, già matematicamente qualificati agli ottavi di finale, cercano la vittoria per avere ancora la possibilità di raggiungere il primo posto in classifica. Di contro, gli ucraini di Mircea Lucescu sono a caccia di un risultato positivo per il terzo posto, che consente di qualificarsi per l’Europa League. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dell’Allianz Stadium di Torino.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-DINAMO KIEV

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, McKennie, Ramsey; Morata, Ronaldo. All. Pirlo

DINAMO KIEV (4-2-3-1): Bushchan; Kedziora, Popov, Zabarnyi, Mykolenko; Sydorchuk, Shaparenko; Tsygankov, Shepelev, Rodrigues; Verbic. All. Lucescu

CLASSIFICA GRUPPO G: Barcellona 12 punti; Juventus 9, Dinamo Kiev e Ferencvaros 1