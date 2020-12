Mirino in Inghilterra per la Juventus che a gennaio proverà un doppio assalto in casa Chelsea: servirà però anche una cessione

Operazioni rinforzi per la Juventus che a gennaio dovrà per forza di cose tornare operativa in sede di calciomercato per andare a puntellare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo. Due in particolare i ruoli dove la dirigenza bianconera potrebbe andare a mettere mano: punta centrale e fascia sinistra. In questo senso secondo quanto sottolineato da fonti inglesi, la Juve avrebbe pronto un doppio blitz per Olivier Giroud ed Emerson Palmieri, due giocatori che da tempo piacciono anche all’Inter.

Calciomercato Juventus, una cessione per il doppio colpo: nel mirino Emeron e Giroud

Giroud ed Emerson non sono di certo due titolari del Chelsea, entrambi chiusi nelle gerarchie di Lampard dalla folta concorrenza. Il francese è la terza punta alle spalle di Abraham e soprattutto Werner, mentre il mancino italo-brasiliano sta soffrendo il nuovo acquisto Chilwell. I due ‘esuberi’ dei ‘Blues’ potrebbero quindi rappresentare la pista giusta: il campione del mondo è valutato sui 5 milioni, mentre l’ex romanista circa 22/23 per un totale di circa 28. Cifre che imporrebbero a Paratici e soci una cessione importante a gennaio. Due i principali indiziati: il primo è Alex Sandro che continua a patire troppi problemi fisici ed in più libererebbe posto per Emerson, mentre il secondo è il solito Bernardeschi che anche con Pirlo non si sta esprimendo come sperato al momento del suo arrivo dalla Fiorentina.

