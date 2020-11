Stadio Maradona, arriva l’annuncio | “Questione urgente! Ecco i tempi”

Importanti novità arrivano sull’attribuzione del nome dello stadio del Napoli a Diego Armando Maradona. Ecco tutti gli ultimi aggiornamenti

Tutto il mondo è scosso negli ultimi giorni dal decesso di Diego Armando Maradona, un campione che sarà per sempre immortale nell’immaginario popolare. Da Napoli all’Argentina e sui campi di calcio di tutto il mondo, il cordoglio e le manifestazioni d’affetto non sono mancati per un uomo che ha segnato la storia di questo sport. Importanti novità sulla denominazione dello stadio del Napoli sono arrivate alcuni minuti fa.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV – Addio a Maradona, Stefan Schwoch: “È venuto a mancare il calcio”

Stadio Maradona, De Magistris si sbilancia: ecco i tempi

Come riportato questa mattina da Calciomercato.it, sono stati avviati gli iter burocratici per la denominazione dello stadio. Luigi De Magistris, Sindaco di Napoli, si è sbilanciato ai microfoni di ‘Si Gonfia la Rete’, in onda su ‘Radio Marte’: “Anche se ci sono diverse proposte, alla fine il nome sarà Stadio Diego Armando Maradona. La procedura sarà più rapida possibile. Oggi c’era una riunione della commissione toponomastica, venerdì ho convocato quella del Comune e concluderemo l’iter. Poi dovrà esserci un passaggio con il Prefetto che noi abbiamo già attivato. Ho ragione di ritenere che dalla prossima partita in casa del Napoli si possa ufficializzare il nome. Vedremo se ci sarà una cerimonia ufficiale. Ora l’urgenza è quella di intitolare formalmente lo stadio”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Napoli, Marchesi esalta Maradona: “Genio!” | Le differenze con Platini