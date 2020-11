Arrivano novità importanti per quanto concerne l’intitolazione dell’attuale stadio San Paolo di Napoli a Diego Armando Maradona

In questi minuti è arrivata da parte della Commissione Toponomastica del Comune di Napoli la delibera dell’intitolazione dello stadio San Paolo a Diego Armando Maradona. Come appreso da Calciomercato.it, ci sarà un iter che potrebbe prevedere anche la necessità di un intervento del prefetto ed una sollecitazione al Ministero degli Interni: questo perché un bene pubblico può, generalmente, essere intitolato ad una persona deceduta solo a 10 anni dalla sua morte. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI

Il Comune di Napoli sta spingendo per un iter diverso è estremamente più rapido tale da poter condurre all’intitolazione già nelle prossime settimane. inoltre, durante i lavori della commissione, si è discusso della possibilità, rinviata per il momento ad altra data, di intitolare anche lo spazio esterno al San Paolo allo stesso Diego Armando Maradona. Inoltre, ci sono state le proposte che saranno strutturate anche se nei prossimi giorni di museo e di statua dedicati al calciatore argentino scomparso. Questa la delibera che la commissione consiliare toponomastica ha prodotto negli ultimi minuti.

