Parma, Liverani: “Dedica a Maradona, era poesia. Ecco l’obiettivo”

Il tecnico del Parma, Fabio Liverani, ha parlato al termine del match col Genoa dedicando la sua vittoria a Diego Armando Maradona

Fabio Liverani, tecnico del Parma, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ dopo il match vinto al Ferraris contro il Genoa: “Abbiamo avuto difficoltà all’inizio, ma questa squadra ha tanto da dare, grandi potenzialità. Serviva una prestazione come questa per ritrovare entusiasmo. Sono felice per i ragazzi, meritavano questo risultato”.

Sconfitta con la Roma: “Non volevo criticare la squadra, tra noi e i giallorossi c’è grande differenza ma si poteva perdere in modo diverso. L’obiettivo della squadra è arrivare tra decimo e sedicesimo posto e patrimonializzare la rosa. Possiamo riuscirci con serenità”.

Dedica: “Il mio urlo verso l’alto era per Maradona, era il mio idolo. Per me è stato poesia, volevo dedicargli qualcosa, mi ha dato tanto ed ho tanti ricordi che mi legano a lui”.

