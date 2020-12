Il Parma batte il Genoa al Ferraris nell’ultimo match della nona giornata di Serie A: protagonista Gervinho con una doppietta

Il Parma batte il Genoa in trasferta in uno dei primi scontri salvezza di questa Serie A: con il successo, i ducali si portano fuori dalla zona retrocessione (sono 16esimi), mentre il Grifone resta al penultimo posto con solo 5 punti in 9 giornate.

Era un match delicatissimo per la classifica di entrambe le squadre, e la prima frazione di gioco ha vissuto fasi di grande equilibrio e attenzione. Il match cambia al minuto 11, quando Gervinho riceve un bell’assist di Kucka in profondità e non sbaglia a tu per tu con Paleari.

I liguri provano a reagire, ma è ancora Gervinho a fare paura, prima combinando con Cornelius e poi mettendosi in proprio, con una giocata che finisce colpendo la traversa con una gran botta. A inizio ripresa, l’ex Roma conquista il meritato raddoppio, stavolta approfittando un assurdo errore di Zapata. Shomurodov, poco dopo (era il minuto 50′) l’ha riaperta sfruttando un rimpallo di Badelj e diventando il primo uzbeko a segnare in Serie A.

I rossoblù tentano la rimonta fino al 96esimo senza successo, e l’ultima emozione del match è un brutto infortunio di Grassi, costretto ad abbandonare il campo in lacrime per un colpo alla spalla. Per Maran e il Genoa, è tempo di riflessioni…

